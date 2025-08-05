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"تايمز أوف إنديا": واردات النفط الروسي إلى الهند مستمرة دون انقطاع

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أرشيفية
 
الثلاثاء، 05-08-2025 12:06 ص

الوكيل الإخباري- أكدت صحيفة "تايمز أوف إنديا" أن الهند لم تتوقف عن استيراد النفط الروسي، على الرغم من الضغوط المتزايدة التي تمارسها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ووفقا للصحيفة، قامت أربع ناقلات على الأقل بتفريغ شحنات من النفط الروسي في مصافي التكرير الهندية خلال يومي 2 و3 أغسطس، حيث حملت الناقلات Achilles وElyte وHorae ما يقارب 2.2 مليون برميل من خام "يورالس" الروسي إلى شركتي Nayara Energy Ltd وReliance Industries Ltd، وهما من أبرز الشركات الخاصة العاملة في قطاع الطاقة بالهند.

وفي وقت سابق، كانت الناقلة Micati قد سلّمت أكثر من 700 ألف برميل من النفط الروسي إلى مصافي التكرير في مدينتي كوتشي ومانغالور، والتابعة لشركتي Bharat Petroleum Corp الحكومية وMangalore Refinery Ltd الخاصة، والتي تملك الحكومة الهندية الحصة المهيمنة فيها من خلال شركة ONGC الحكومية.

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وأشارت الصحيفة إلى أن من المقرر تسليم شحنة إضافية تبلغ نحو 2.2 مليون برميل من النفط الروسي إلى الشركات الهندية يوم الاثنين المقبل عبر ناقلتين إضافيتين.


وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد ادعى يوم الجمعة الماضي أن الهند ستتوقف عن شراء النفط من روسيا من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة.

 

RT

 
 
gnews

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