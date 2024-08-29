تباطؤ التضخم السنوي في روسيا

الوكيل الإخباري- تباطأ التضخم السنوي في روسيا من 20 إلى 26 أغسطس الجاري إلى 9.01% من 9.04% تم تسجيلها الأسبوع الأسبق، وفقا لبيانات وزارة التنمية الاقتصادية الروسية.

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