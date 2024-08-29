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تباطؤ التضخم السنوي في روسيا

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 29-08-2024 11:07 ص

الوكيل الإخباري-   تباطأ التضخم السنوي في روسيا من 20 إلى 26 أغسطس الجاري إلى 9.01% من 9.04% تم تسجيلها الأسبوع الأسبق، وفقا لبيانات وزارة التنمية الاقتصادية الروسية.

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وقالت الوزارة الروسية، في مراجعة أعدتها حول وضع الأسعار: "في الأسبوع من 20 إلى 26 أغسطس 2024، تباطأ تضخم أسعار المستهلكين إلى 0.03%، وفي قطاع المنتجات الغذائية تغيرت الأسعار بنسبة 0.09% أما في قطاع المنتجات غير الغذائية، انخفض معدل نمو الأسعار إلى 0.10%".

وبناء على أحدث توقعات وزارة التنمية الاقتصادية، فإن معدل التضخم في روسيا في العام 2024 سيصل إلى 5.1%، وفي عامي 2025 و2026 من المتوقع أن يصل إلى 4%.

 
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