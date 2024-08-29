تباطؤ التضخم السنوي في روسيا

وبناء على أحدث توقعات وزارة التنمية الاقتصادية، فإن معدل التضخم في روسيا في العام 2024 سيصل إلى 5.1%، وفي عامي 2025 و2026 من المتوقع أن يصل إلى 4%.
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