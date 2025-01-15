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تباطؤ التضخم في السعودية

ت
أرشيفية
الأربعاء، 15-01-2025 03:31 م

الوكيل الإخباري- تباطأ التضخم في السعودية خلال ديسمبر الماضي إلى 1.9% على أساس سنوي، من 2% في نوفمبر من نفس العام 2024، وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء في المملكة.

وجاء التباطؤ نتيجة التهدئة النسبية في أكبر أقسام المؤشر وزنا "السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود" إلى 8.9% مع تباطؤ إيجارات المساكن بشكل طفيف إلى 10.6%.

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ورغم ذلك ظلت إيجارات السكن هي المسهم الرئيس في ارتفاع التضخم مع صعودها للشهر الـ34 على التوالي بـ10.8% متأثرا بارتفاع إيجارات الفلل 9.9%.


ويأتي ارتفاع أسعار الإيجارات مع تزايد الطلب على المساكن بالتزامن مع تأسيس الشركات العالمية لمقار إقليمية في السعودية.


وعن متوسط التضخم خلال 2024، فقد تباطأ إلى 1.7% من 2.3% في 2023، ليتوافق بذلك مع توقعات وزارة المالية السعودية.


وكان التضخم قد ارتفع 2.3% خلال 2023، فيما تشير التوقعات الحكومية إلى بلوغه 1.7% في 2024، و1.9% خلال الأعوام الثلاثة المقبلة من 2025 حتى 2027.

 

RT

 
gnews

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