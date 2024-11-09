تباطؤ التضخم في الصين ليسجل 0.3% في أكتوبر

الوكيل الإخباري- أظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء في الصين أن مؤشر أسعار المستهلكين سجل 0.3% على أساس سنوي في الشهر الماضي من 0.4% في أيلول مسجلا أدنى مستوى منذ حزيران، وهو ما يقل عن الزيادة التي توقعها خبراء اقتصاد في استطلاع لرويترز بأن يرتفع المؤشر 0.4%.

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وأظهرت بيانات اليوم السبت أن أسعار المستهلكين في الصين ارتفعت بأبطأ وتيرة في أربعة أشهر في تشرين الأول بينما انخفضت أسعار المنتجين بوتيرة أكبر، وذلك على الرغم من تركيز بكين بشكل متزايد على برامج التحفيز لدعم الاقتصاد المتعثر.



وفي أحدث تدابير للتحفيز، وافقت أعلى هيئة تشريعية في الصين على حزمة بقيمة 10 تريليون يوان (1.4 تريليون دولار) أمس الجمعة لتخفيف أعباء "الديون الخفية" لحكومات المقاطعات، بدلا من ضخ الأموال بشكل مباشر في ثاني أكبر اقتصاد في العالم مثلما كان يأمل بعض المستثمرين.



ويقول المحللون إن الحزمة لن تفعل شيئا يذكر على الأرجح لتعزيز النشاط الاقتصادي والطلب والأسعار على المدى القريب.



ومع ذلك، ارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.2% في تشرين الأول متسارعا من 0.1% في أيلول.



وعلى أساس شهري انخفض مؤشر أسعار المستهلكين في الصين 0.3% بعد أن بقي دون تغير في أيلول، وجاء الانخفاض الشهر الماضي مخالفا لتوقعات بالتراجع 0.1% .



وانخفضت أسعار المنتجين 2.9% على أساس سنوي في تشرين الأول مقابل 2.8% في الشهر السابق، وكان من المتوقع تراجعها 2.5%. ويمثل هذا أكبر انخفاض في 11 شهرا.