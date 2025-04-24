الخميس 2025-04-24 03:12 م
 

تباطؤ التضخم في روسيا

ل
أرشيفية
 
الخميس، 24-04-2025 01:29 م

الوكيل الإخباري- أعلنت هيئة الإحصاء الروسية أن معدل التضخم في البلاد هبط منذ الـ15 وحتى الـ21 من أبريل الجاري إلى 0.09%، بعد أن سجل 0.11% خلال الأسبوع الأسبق.

وذكرت الهيئة الروسية أن الأسعار ارتفعت منذ بداية العام الجاري 2025 بنسبة 3.08%، فيما استقر معدل التضخم السنوي عند 10.34%.

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ويرى خبراء أن تباطؤ نمو الأسعار تأثر بارتفاع سعر صرف الروبل، والسياسة النقدية المتشددة للبنك المركزي الروسي، وتباطؤ معدل نمو الاقتصاد الروسي.

 

RT

 
gnews

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