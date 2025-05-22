تباطؤ التضخم في روسيا

وجاء ذلك في تقرير أعدته وزارة التنمية الاقتصادية الروسية حول الوضع الاقتصادي في البلاد.
وأفاد التقرير بأن معدل التضخم في الأسبوع من 13 إلى 19 مايو الجاري بلغ 0.07%، وانخفض معدل نمو أسعار المنتجات الغذائية إلى 0.03%، وتسارعت وتيرة انخفاض أسعار منتجات الفاكهة والخضراوات بنسبة 1.11%، أما بالنسبة للمنتجات الغذائية الأخرى، فقد انخفض معدل نمو الأسعار إلى 0.13%.
وتتوقع وزارة التنمية الاقتصادية الروسية أن يكون التضخم في العام الجاري 2025 عند مستوى 7.6%، ويستهدف البنك المركزي الروسي التضخم عند 4%.
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