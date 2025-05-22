تباطؤ التضخم في روسيا

الوكيل الإخباري- تباطأ التضخم السنوي في روسيا للفترة من 13 وإلى 19 مايو الجاري إلى 9.9% مقارنة بـ10.09% تم تسجيلها الأسبوع الأسبق.



وجاء ذلك في تقرير أعدته وزارة التنمية الاقتصادية الروسية حول الوضع الاقتصادي في البلاد.

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وأفاد التقرير بأن معدل التضخم في الأسبوع من 13 إلى 19 مايو الجاري بلغ 0.07%، وانخفض معدل نمو أسعار المنتجات الغذائية إلى 0.03%، وتسارعت وتيرة انخفاض أسعار منتجات الفاكهة والخضراوات بنسبة 1.11%، أما بالنسبة للمنتجات الغذائية الأخرى، فقد انخفض معدل نمو الأسعار إلى 0.13%.



وتتوقع وزارة التنمية الاقتصادية الروسية أن يكون التضخم في العام الجاري 2025 عند مستوى 7.6%، ويستهدف البنك المركزي الروسي التضخم عند 4%.

RT