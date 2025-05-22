الخميس 2025-05-22 12:38 م
 

تباطؤ التضخم في روسيا

ل
أرشيفية
 
الخميس، 22-05-2025 11:55 ص

الوكيل الإخباري- تباطأ التضخم السنوي في روسيا للفترة من 13 وإلى 19 مايو الجاري إلى 9.9% مقارنة بـ10.09% تم تسجيلها الأسبوع الأسبق.

وجاء ذلك في تقرير أعدته وزارة التنمية الاقتصادية الروسية حول الوضع الاقتصادي في البلاد.

اضافة اعلان


وأفاد التقرير بأن معدل التضخم في الأسبوع من 13 إلى 19 مايو الجاري بلغ 0.07%، وانخفض معدل نمو أسعار المنتجات الغذائية إلى 0.03%، وتسارعت وتيرة انخفاض أسعار منتجات الفاكهة والخضراوات بنسبة 1.11%، أما بالنسبة للمنتجات الغذائية الأخرى، فقد انخفض معدل نمو الأسعار إلى 0.13%.


وتتوقع وزارة التنمية الاقتصادية الروسية أن يكون التضخم في العام الجاري 2025 عند مستوى 7.6%، ويستهدف البنك المركزي الروسي التضخم عند 4%.

 

RT

 
gnews

أحدث الأخبار

ا

أسواق ومال ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وسط ضعف إقبال المستثمرين

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية

جامعة البلقاء التطبيقية

أخبار محلية جامعة البلقاء التطبيقية تقيم اليوم العلمي الثاني لكلية السلط التقنية

ل

أخبار الشركات شركة عرموش للاستثمارات السياحية - ماكدونالدز الأردن - تنظّم فعالية "رالي الموظفين" بمشاركة 1800 موظفاً

قتلى الهجوم في واشنطن

عربي ودولي الإعلان عن اسمي الموظفين اللذين قُتلا بإطلاق النار في واشنطن

وفاء بني مصطفى

أخبار محلية وزيرة التنمية تشارك في المنتدى الدولي للأسرة في تركيا

ل

أسواق ومال تباطؤ التضخم في روسيا

ل

أخبار محلية أبراج السادس تتألق في عيد الاستقلال79 بعرض مبهر للألعاب النارية



 
 



الأكثر مشاهدة