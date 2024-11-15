تباطؤ نمو الاقتصاد البريطاني بشكل حاد في الربع الثالث

الوكيل الإخباري- تباطأ نمو الاقتصاد البريطاني بشكل ملحوظ في الربع الثالث من العام الجاري، حيث سجل معدل نمو بنسبة 0.1 بالمئة فقط مقارنة بـ 0.5 بالمئة في الربع الثاني، وفقاً لبيانات مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني.

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وأظهرت البيانات أن أداء قطاعي الخدمات والتصنيع في بريطانيا قد شهد تراجعا في الأشهر الثلاثة حتى نهاية أيلول الماضي، مما يعكس التأثير السلبي للضغوط الاقتصادية المتزايدة، لا سيما ارتفاع تكاليف الاقتراض والغموض بشأن السياسات المالية الجديدة.



ووفق صحيفة الغارديان البريطانية، يأتي هذا التراجع في ظل حالة من عدم اليقين حول أول ميزانية لحكومة العمال الجديدة، بقيادة المستشارة راشيل ريفز، وارتفاع أسعار الفائدة الذي أثر سلباً على إنفاق الشركات والمستهلكين.



وأضافت الصحيفة، أن المملكة المتحدة تراجعت إلى المرتبة السادسة بين دول مجموعة السبع من حيث النمو الاقتصادي في هذا الربع، متقدمة فقط على إيطاليا، بينما سجلت كل من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا معدلات نمو أعلى بلغت 0.7 بالمئة و 0.4 بالمئة و 0.2 بالمئة على التوالي.