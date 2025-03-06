تباين أداء أسواق الأسهم الأوروبية عند الإغلاق مع استيعاب قرار خفض الفائدة

وأعلن البنك المركزي الأوروبي، عن خفض ربع نقطة مئوية لمعدل الفائدة الرئيسي في منطقة اليورو، مما أدى إلى انخفاضه إلى 2.5 بالمئة.
وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.03 نقطة أو بنسبة 0.19 بالمئة إلى مستوى 555.90 نقطة في نهاية التعاملات، وفقا لشبكة (سي إن بي سي).
وأغلق مؤشر داكس الألماني الجلسة على ارتفاع 338.45 نقطة أو بنسبة 1.47 بالمئة إلى مستوى 23419.48 نقطة، بعد تسجيل أفضل جلسة له منذ تشرين الثاني 2022 يوم الأربعاء، وسجل المؤشر مستوى قياسياً جديداً في وقت سابق من اليوم الخميس.
وهبط مؤشر فوتسي 100 البريطاني 73 نقطة أو بنسبة 0.83 بالمئة عند الإغلاق إلى مستوى 8682.84 نقطة، في حين صعد مؤشر كاك 40 الفرنسي بنحو 23.92 نقطة أو بنسبة 0.29% عند الإغلاق إلى مستوى 8197.67 نقطة.
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