الخميس 2025-03-06 10:50 م
 

تباين أداء أسواق الأسهم الأوروبية عند الإغلاق مع استيعاب قرار خفض الفائدة

تعبيرية
تعبيرية
 
الخميس، 06-03-2025 09:32 م

الوكيل الإخباري-    تباين أداء أسواق الأسهم الأوروبية خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس عند الإغلاق، مع استيعاب المستثمرين لأحدث قرار بشأن معدلات الفائدة من البنك المركزي الأوروبي.
وأعلن البنك المركزي الأوروبي، عن خفض ربع نقطة مئوية لمعدل الفائدة الرئيسي في منطقة اليورو، مما أدى إلى انخفاضه إلى 2.5 بالمئة.

اضافة اعلان


وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.03 نقطة أو بنسبة 0.19 بالمئة إلى مستوى 555.90 نقطة في نهاية التعاملات، وفقا لشبكة (سي إن بي سي).


وأغلق مؤشر داكس الألماني الجلسة على ارتفاع 338.45 نقطة أو بنسبة 1.47 بالمئة إلى مستوى 23419.48 نقطة، بعد تسجيل أفضل جلسة له منذ تشرين الثاني 2022 يوم الأربعاء، وسجل المؤشر مستوى قياسياً جديداً في وقت سابق من اليوم الخميس.


وهبط مؤشر فوتسي 100 البريطاني 73 نقطة أو بنسبة 0.83 بالمئة عند الإغلاق إلى مستوى 8682.84 نقطة، في حين صعد مؤشر كاك 40 الفرنسي بنحو 23.92 نقطة أو بنسبة 0.29% عند الإغلاق إلى مستوى 8197.67 نقطة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية كلمة للصفدي في اجتماع وزاري مشترك بين الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي بعد قليل

الملكة رانيا العبدالله خلال مأدبة إفطار حضرها عدد من سيدات العقبة

أخبار محلية الملكة رانيا تقيم مائدة إفطار لعدد من سيدات العقبة

تعبيرية

عربي ودولي روسيا: نبحث عن سلام دائم مع أوكرانيا

الوكيل الإخباري- تستضيف المملكة الأردنية الهاشمية يوم الأحد القادم اجتماعًا لدول الجوار السوري؛ لبحث آليات عملانية للتعاون في محاربة الإرهاب، وتهريب المخدرات والسلاح، ومواجهة التحديات المشتركة الأخر

أخبار محلية الأردن يستضيف اجتماعا لدول جوار سوريا الأحد

بلدية إربد تنذر 161 منشأة وتخالف 79 منذ بداية شهر رمضان

أخبار محلية بلدية إربد تنذر 161 منشأة وتخالف 79 منذ بداية شهر رمضان

المبعوث الأممي إلى اليمن

عربي ودولي مسؤول أممي يطالب بإنهاء الصراع في اليمن

إربد: تحرير 6 مخالفات لمنشآت تجارية وإزالة 25 بسطة

أخبار محلية إربد: تحرير 6 مخالفات لمنشآت تجارية وإزالة 25 بسطة

فلسطينيون يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك

فلسطين 85 ألفا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى



 
 



 
الأكثر مشاهدة