تباين أداء أسواق الأسهم الأوروبية عند الإغلاق

وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 3.04 نقطة أو بنسبة 0.55 بالمئة إلى مستوى 553 نقطة في نهاية التعاملات، وفقًا لشبكة (سي إن بي سي).
بينما أغلق مؤشر داكس الألماني الجلسة على هبوط 76.48 نقطة أو بنسبة 0.31 بالمئة إلى مستوى 24473.08 نقطة.
وصعد مؤشر فوتسي البريطاني 108.64 نقطة أو بنسبة 1.23 بالمئة عند الإغلاق إلى مستوى 8975.66 نقطة، في حين زاد مؤشر كاك 40 الفرنسي بنحو 23.79 نقطة أو بنسبة 0.30 بالمئة عند الإغلاق إلى مستوى 7902.25 نقطة.
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