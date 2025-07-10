الخميس 2025-07-10 10:43 م
 

تباين أداء أسواق الأسهم الأوروبية عند الإغلاق

ارشيفية
ارشيفية
 
الخميس، 10-07-2025 09:01 م

الوكيل الإخباري-   تباين أداء أسواق الأسهم الأوروبية خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس عند الإغلاق، في ظل ترقب المستثمرين لتطورات الرسوم الجمركية والمفاوضات التجارية.

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وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 3.04 نقطة أو بنسبة 0.55 بالمئة إلى مستوى 553 نقطة في نهاية التعاملات، وفقًا لشبكة (سي إن بي سي).


بينما أغلق مؤشر داكس الألماني الجلسة على هبوط 76.48 نقطة أو بنسبة 0.31 بالمئة إلى مستوى 24473.08 نقطة.


وصعد مؤشر فوتسي البريطاني 108.64 نقطة أو بنسبة 1.23 بالمئة عند الإغلاق إلى مستوى 8975.66 نقطة، في حين زاد مؤشر كاك 40 الفرنسي بنحو 23.79 نقطة أو بنسبة 0.30 بالمئة عند الإغلاق إلى مستوى 7902.25 نقطة.

 
 
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