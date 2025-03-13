الخميس 2025-03-13 11:31 م
 

تباين أداء أسواق الأسهم الأوروبية في ظل تهديدات الرسوم الجمركية

ارشيفية
ارشيفية
 
الخميس، 13-03-2025 09:50 م

الوكيل الإخباري-   تباين أداء أسواق الأسهم الأوروبية خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس عند الإغلاق، في ظل الضغط الذي مثلته تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب المتزايدة على العلاقات التجارية العالمية.

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وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.81 نقطة أو بنسبة 0.15 بالمئة إلى مستوى 540.44 نقطة في نهاية التعاملات، مع تباين أداء القطاعات، وفقاً لشبكة (سي إن بي سي) .


كما أغلق مؤشر داكس الألماني الجلسة على هبوط 109.26 نقطة أو بنسبة 0.48 بالمئة إلى مستوى 22567.14 نقطة، بينما زاد مؤشر فوتسي 100 البريطاني 1.60 نقطة أو بنسبة 0.02% عند الإغلاق إلى مستوى 8542.56 نقطة، في حين تراجع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنحو 50.75 نقطة أو بنسبة 0.64 بالمئة عند الإغلاق إلى مستوى 7938.21 نقطة. 







    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
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