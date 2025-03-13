تباين أداء أسواق الأسهم الأوروبية في ظل تهديدات الرسوم الجمركية

وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.81 نقطة أو بنسبة 0.15 بالمئة إلى مستوى 540.44 نقطة في نهاية التعاملات، مع تباين أداء القطاعات، وفقاً لشبكة (سي إن بي سي) .
كما أغلق مؤشر داكس الألماني الجلسة على هبوط 109.26 نقطة أو بنسبة 0.48 بالمئة إلى مستوى 22567.14 نقطة، بينما زاد مؤشر فوتسي 100 البريطاني 1.60 نقطة أو بنسبة 0.02% عند الإغلاق إلى مستوى 8542.56 نقطة، في حين تراجع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنحو 50.75 نقطة أو بنسبة 0.64 بالمئة عند الإغلاق إلى مستوى 7938.21 نقطة.
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