تباين أداء أسواق الأسهم الأوروبية في ظل تهديدات الرسوم الجمركية

الوكيل الإخباري- تباين أداء أسواق الأسهم الأوروبية خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس عند الإغلاق، في ظل الضغط الذي مثلته تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب المتزايدة على العلاقات التجارية العالمية.

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وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.81 نقطة أو بنسبة 0.15 بالمئة إلى مستوى 540.44 نقطة في نهاية التعاملات، مع تباين أداء القطاعات، وفقاً لشبكة (سي إن بي سي) .