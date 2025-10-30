تباين أداء المؤشرات الأوروبية بعد تثبيت المركزي الأوروبي أسعار الفائدة

الوكيل الإخباري- تباينت الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الخميس، على الرغم من أحدث الأرقام التي تُظهر نمو اقتصاد المنطقة بأكثر من المتوقع وتثبيت البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة.

وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.13 بالمئة عند الإغلاق، مع تراجع معظم البورصات والقطاعات الرئيسية، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) .



وارتفع مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.4 بالمئة، فيما تراجع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.53 بالمئة.



أما مؤشر داكس الألماني، ارتفع بنسبة 0.06 بالمئة تقريباً، بعد تسجيل الاقتصاد الألماني ركوداً في الربع الثالث مع تراجع الصادرات.