تباين أداء مؤشرات الأسهم الأوروبية

الوكيل الإخباري- تباينت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعد أن أدت "المخاوف من الذكاء الاصطناعي" إلى موجة بيع جديدة في وول ستريت.

اضافة اعلان