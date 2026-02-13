تباين أداء مؤشرات الأسهم الأوروبية

وجرى تداول مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بانخفاض قدره 0.2 بالمئة، حيث سجلت معظم البورصات الرئيسية أداءً سلبيًا، بينما تباين أداء القطاعات، وفقًا لشبكة (سي إن بي سي).
-
