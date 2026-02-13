الجمعة 2026-02-13 09:45 م

تباين أداء مؤشرات الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية تنخفض وتتكبد خسائر أسبوعية
الأسهم الأوروبية
 
الجمعة، 13-02-2026 08:43 م

الوكيل الإخباري-    تباينت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعد أن أدت "المخاوف من الذكاء الاصطناعي" إلى موجة بيع جديدة في وول ستريت.

وجرى تداول مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بانخفاض قدره 0.2 بالمئة، حيث سجلت معظم البورصات الرئيسية أداءً سلبيًا، بينما تباين أداء القطاعات، وفقًا لشبكة (سي إن بي سي).

 
 


