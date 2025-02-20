تباين أسعار العملات الرقمية عند الإغلاق

أسعار أشهر العملات الرقمية:
عملة سولانا: السعر الآن: 166.837$ دولار، الحركة: -1.41%
عملة بينانس كوين: السعر الآن: 651.54$ دولار، الحركة: +0.52%
عملة ريبل: السعر الآن: 2.6796$ دولار، الحركة: +4.56 %
عملة دوج كوين: السعر الآن: 0.251692 $ دولار، الحركة: +0.16%
عملة شيبا إينو: السعر الآن: 0.00001531 $ دولار، الحركة: -+0.61%
عملة كاردانو: السعر الآن: 0.7518$ دولار، الحركة: +0.58%
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