الخميس 2025-02-20 09:37 ص
 

تباين أسعار العملات الرقمية عند الإغلاق

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 20-02-2025 09:00 ص

الوكيل الإخباري- ارتفع سعر عملة البيتكوين الرقمية مع نهاية الجلسة الأمريكية، وتتداول البيتكوين الآن عند 96,396.0$ صعودًا بنسبة +0.75% في الـ 24 ساعة الأخيرة.

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ويسجل رأس المال السوقي الآن 1.91Trillion تريليون دولار حسب بيانات Investing ولا تزال البيتكوين الأكثر هيمنة بحصة سوقية تبلغ 60.1% ويليها عملة إيثريوم بحصة سوق 10.4%.

 

يذكر أنه بناءً على سعر الإغلاق تكون البيتكوين قد هبطت بنسبة -1.22% في السبع أيام الأخيرة، وكذلك ارتفعت العملة البديلة الأشهر، الإيثريوم، بنسبة +1.44 % في السبع أيام الأخيرة.


أسعار أشهر العملات الرقمية:


عملة سولانا: السعر الآن: 166.837$ دولار، الحركة: -1.41%
عملة بينانس كوين: السعر الآن: 651.54$ دولار، الحركة: +0.52%
عملة ريبل: السعر الآن: 2.6796$ دولار، الحركة: +4.56 %
عملة دوج كوين: السعر الآن: 0.251692 $ دولار، الحركة: +0.16%
عملة شيبا إينو: السعر الآن: 0.00001531 $ دولار، الحركة: -+0.61%
عملة كاردانو: السعر الآن: 0.7518$ دولار، الحركة: +0.58%

 

investing

 
gnews

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