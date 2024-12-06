تباين أسعار النفط عالميا بعد قرار تحالف أوبك

الوكيل الإخباري- تباينت أسعار النفط في تعاملات اليوم الجمعة رغم قرار مجموعة "أوبك+" تأجيل خطط تقليص خفض الإنتاج الطوعي ثلاثة أشهر.

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وجرى تداول العقود الآجلة للخام الأميركي "غرب تكساس الوسيط" عند 68.34 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 0.06 بالمئة عن سعر التسوية السابق، وفقا لبيانات (بلومبيرغ) .



وتم تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" عند 72.07 دولار للبرميل، بانخفاض طفيف نسبته 0.03 بالمئة عن سعر الإغلاق السابق.