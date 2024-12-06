تباين أسعار النفط عالميا بعد قرار تحالف أوبك

وجرى تداول العقود الآجلة للخام الأميركي "غرب تكساس الوسيط" عند 68.34 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 0.06 بالمئة عن سعر التسوية السابق، وفقا لبيانات (بلومبيرغ) .
وتم تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" عند 72.07 دولار للبرميل، بانخفاض طفيف نسبته 0.03 بالمئة عن سعر الإغلاق السابق.
ويوم أمس أرجأت مجموعة "أوبك+" زيادة الإنتاج للمرة الثالثة، وقررت المجموعة البدء في تقليص التخفيضات الطوعية للإنتاج في نيسان المقبل.
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