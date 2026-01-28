تباين أسعار النفط مع استمرار المخاوف بشأن الإمدادات الأميركية

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت ستة سنتات، أو 0.1%، إلى 67.51 دولارا للبرميل بحلول الساعة 01:22 بتوقيت غرينتش، لكن خام غرب تكساس الوسيط الأميركي ارتفع أربعة سنتات، أو 0.1%، إلى 62.43 دولارا للبرميل.
وارتفع الخامان القياسيان بقرابة 3% الثلاثاء.
