تباين أسعار النفط مع استمرار المخاوف بشأن الإمدادات الأميركية

الوكيل الإخباري-   تباينت أسعار النفط الأربعاء إذ انخفض خام برنت بشكل طفيف لكن الخام الأميركي ارتفع مع تزايد المخاوف بشأن الإمدادات بسبب عاصفة شتوية عطلت إنتاج الخام وأوقفت صادرات ساحل الخليج في الولايات المتحدة خلال مطلع الأسبوع.اضافة اعلان


وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت ستة سنتات، أو 0.1%، إلى 67.51 دولارا للبرميل بحلول الساعة 01:22 بتوقيت غرينتش، لكن خام غرب تكساس الوسيط الأميركي ارتفع أربعة سنتات، أو 0.1%، إلى 62.43 دولارا للبرميل.

وارتفع الخامان القياسيان بقرابة 3% الثلاثاء.
 
 


