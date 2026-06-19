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تباين مؤشرات الأسهم الأوروبية في آخر جلسات الأسبوع

تباين مؤشرات الأسهم الأوروبية في آخر جلسات الأسبوع
ارشيفية
 
الجمعة، 19-06-2026 07:05 م
الوكيل الإخباري-    شهدت أسواق الأسهم الأوروبية أداءً متبايناً، اليوم الجمعة، في الوقت الذي يراقب فيه المستثمرون مدى متانة اتفاق السلام الذي توسطت فيه الولايات المتحدة مع إيران.اضافة اعلان


وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.22 بالمئة إلى 635.93، حيث بدأت أسواق القارة الأوروبية جلسة التداول بأداء متباين.

وكانت معظم القطاعات الإقليمية سلبية، باستثناء أسهم النفط والغاز التي كانت من بين الأسهم الرابحة، حيث ارتفعت بأكثر من 1 بالمئة في بداية التداولات، بينما ارتفعت أسهم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.45 بالمئة، وفقًا لشبكة (سي إن بي سي) .

وانخفض مؤشر فوتسي 100 البريطاني في لندن 0.33 بالمئة إلى 10,365.49 نقطة، وفي باريس، تراجع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.24 بالمئة إلى 8,451.34 نقطة.

في المقابل، ارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.12 بالمئة في فرانكفورت إلى 25,063.91 نقطة.
 
 


gnews

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