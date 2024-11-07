تحذيرات من تداول الذهب في مصر

وقال المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة" لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت سعيد إمبابي، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعت تراجعا حادا بنحو 80 جنيهات بنهاية تعاملات مساء أمس الأربعاء، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3770 جنيها، في حين تراجعت الأوقية بنحو 85 دولارا لتسجل مستوى 2660 دولارا، مشيرا إلى أن عمليات البيع أو الشراء في الأوقات الحرجة مخاطرة كبيرة.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4310 جنيها، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3235 جنيها، وسجل الجنيه الذهب نحو 30200 جنيها.
وشهدت أسواق الذهب الثلاثاء الماضي تعليق بعض تجار الذهب الخام بالسوق المحلي عمليات البيع واكتفوا بالشراء، بفعل مخاوف تحريك سعر صرف الدولار، وتقييم الذهب على سعر دولار قد يتحاوز 50 جنيهًا، للتحوط من الارتفاعات المتوقعة بالبورصة العالمية، الأمر الذي قد يدفع الذهب والدولار لمستويات جديدة.
الانخفاض الحاد في سعر الذهب العالمي تسبب في فقدان الأونصة 91 دولار من قيمتها، وذلك بعد أن تم إعلان دونالد ترامب رئيس للولايات المتحدة الأمريكية لفترة رئاسة جديدة بعد تغلبه على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية.
روسيا اليوم
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