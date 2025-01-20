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تحذير ألماني لترامب: الرسوم الجمركية سمّ قاتل للاقتصاد العالمي

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تعبيرية
الإثنين، 20-01-2025 02:20 م

الوكيل الإخباري- حذر برلماني ألماني من تأثير الرسوم الجمركية العقابية التي قد تفرضها الحكومة الأمريكية الجديدة على الواردات الألمانية، مهددا باتخاذ الاتحاد الأوروبي إجراءات جوابية.

وقال زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا رولف موتسنيش: "إذا تم فرض هذه الرسوم الجمركية، فإنها ستؤدي إلى خسارة وظائف في ألمانيا أيضا.. بوجه عام، هذا من شأنه أن يعيد الاقتصاد العالمي إلى الوراء". 

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وأضاف رئيس أكبر كتلة حزبية في "بوندستاغ" أن "الرسوم الجمركية بمثابة سم للاقتصاد الدولي، الذي لا يزال يتعافى من جائحة كورونا ويحاول التعامل مع التغيرات الجيواقتصادية"، مشيرا إلى أن الصين تشهد نموا ضعيفا، وتسعى بقوة إلى السوق الدولية، ومن المؤكد أنها سترد على الرسوم الجمركية العقابية.


وأشار إلى أن "الاتحاد الأوروبي لديه أيضا مجموعة أدوات لتقديم الردود السليمة على ذلك"، مضيفا أن أوروبا خلال ردها "ستميز بشكل دقيق بين الأقوال والأفعال"، مؤكدا أنها مستعدة أيضا لخفض التصعيد، موضحا في الوقت نفسه أنه من الضروري "الرد برزانة على ما يتم تقريره في واشنطن".


وحتى قبل حفل تنصيبه المقرر مساء اليوم الاثنين، هدد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مرارا بفرض رسوم جمركية على الواردات، وهو ما قد يؤثر أيضا على أوروبا.


وقبل أيام قليلة، نقلت صحيفة ألمانية عن دراسة أجراها معهد "بروغنوس" للبحوث الاقتصادية أن هناك 1.2 مليون وظيفة في ألمانيا تعتمد على الصادرات إلى الولايات المتحدة، وأن رسوم ترامب الجمركية قد تعرض 300 ألف وظيفة منها للخطر.

 

RT

 
gnews

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