تحذير دولي من تأثير ارتفاع أسعار النفط على التضخم العالمي

وقالت إن كل زيادة بنسبة 10% في أسعار النفط ستؤدي إلى زيادة 40 نقطة أساس في التضخم العالمي.
ونصحت الدول بالحفاظ على حيز مالي يمكن استخدامه في أوقات الصدمات.
وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات جوية على إيران منذ السبت 28 شباط، أدت إلى مقتل المرشد الأعلى الإيراني، ومنذ ذلك الحين تردّ طهران بضرب إسرائيل ودول في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيّرة.
