تحذير دولي من تأثير ارتفاع أسعار النفط على التضخم العالمي

الوكيل الإخباري- دعت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، الاثنين، صناع السياسات إلى التفكير بما لا يمكن تصوره والاستعداد له في ظل المناخ العالمي الجديد.





وقالت إن كل زيادة بنسبة 10% في أسعار النفط ستؤدي إلى زيادة 40 نقطة أساس في التضخم العالمي.



ونصحت الدول بالحفاظ على حيز مالي يمكن استخدامه في أوقات الصدمات.



