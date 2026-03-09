الإثنين 2026-03-09 11:08 ص

تحذير دولي من تأثير ارتفاع أسعار النفط على التضخم العالمي

الإثنين، 09-03-2026 09:42 ص
الوكيل الإخباري-   دعت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، الاثنين، صناع السياسات إلى التفكير بما لا يمكن تصوره والاستعداد له في ظل المناخ العالمي الجديد.اضافة اعلان


وقالت إن كل زيادة بنسبة 10% في أسعار النفط ستؤدي إلى زيادة 40 نقطة أساس في التضخم العالمي.

ونصحت الدول بالحفاظ على حيز مالي يمكن استخدامه في أوقات الصدمات.

وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات جوية على إيران منذ السبت 28 شباط، أدت إلى مقتل المرشد الأعلى الإيراني، ومنذ ذلك الحين تردّ طهران بضرب إسرائيل ودول في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيّرة.
 
 


