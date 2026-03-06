تحذير قطري من قفزة كبيرة في أسعار النفط خلال أسابيع

12:36 م

الوكيل الإخباري- أفادت صحيفة فاينانشال تايمز، نقلًا عن وزير الطاقة القطري، بأن أسعار النفط قد ترتفع إلى 150 دولارًا للبرميل خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع إذا استمرت تداعيات الحرب الحالية. اضافة اعلان





وحذّر الوزير من أن الحرب قد تجبر دول الخليج على وقف صادرات الطاقة خلال أسابيع، ما قد يؤدي إلى اضطرابات كبيرة في أسواق الطاقة العالمية.



كما توقع أن ترتفع أسعار الغاز الطبيعي إلى قرابة 40 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في ظل التوترات الحالية.



وأشار إلى أنه حتى في حال انتهاء الحرب فورًا، فإن عودة قطر إلى دورة التوريد الطبيعية قد تستغرق من أسابيع إلى أشهر.





