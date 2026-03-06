تحذير قطري من قفزة كبيرة في أسعار النفط خلال أسابيع

وحذّر الوزير من أن الحرب قد تجبر دول الخليج على وقف صادرات الطاقة خلال أسابيع، ما قد يؤدي إلى اضطرابات كبيرة في أسواق الطاقة العالمية.
كما توقع أن ترتفع أسعار الغاز الطبيعي إلى قرابة 40 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في ظل التوترات الحالية.
وأشار إلى أنه حتى في حال انتهاء الحرب فورًا، فإن عودة قطر إلى دورة التوريد الطبيعية قد تستغرق من أسابيع إلى أشهر.
