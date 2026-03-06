الجمعة 2026-03-06 02:47 م

تحذير قطري من قفزة كبيرة في أسعار النفط خلال أسابيع

تحذير قطري من قفزة كبيرة في أسعار النفط خلال أسابيع
تحذير قطري من قفزة كبيرة في أسعار النفط خلال أسابيع
 
الجمعة، 06-03-2026 12:36 م
الوكيل الإخباري-   أفادت صحيفة فاينانشال تايمز، نقلًا عن وزير الطاقة القطري، بأن أسعار النفط قد ترتفع إلى 150 دولارًا للبرميل خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع إذا استمرت تداعيات الحرب الحالية.اضافة اعلان


وحذّر الوزير من أن الحرب قد تجبر دول الخليج على وقف صادرات الطاقة خلال أسابيع، ما قد يؤدي إلى اضطرابات كبيرة في أسواق الطاقة العالمية.

كما توقع أن ترتفع أسعار الغاز الطبيعي إلى قرابة 40 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في ظل التوترات الحالية.

وأشار إلى أنه حتى في حال انتهاء الحرب فورًا، فإن عودة قطر إلى دورة التوريد الطبيعية قد تستغرق من أسابيع إلى أشهر.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الرئيس الإيراني: بعض الدول بدأت جهودًا للوساطة

عربي ودولي الرئيس الإيراني: بعض الدول بدأت جهودًا للوساطة

صافرات الإنذار تدوي في المملكة

أخبار محلية صافرات الإنذار تدوي في المملكة

تراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة في بريطانيا مع تصاعد مخاوف التضخم

أسواق ومال تراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة في بريطانيا مع تصاعد مخاوف التضخم

أسعار النفط تصعد وبرميل "برنت" يسجل أعلى مستوى منذ 5 يوليو 2024

أسواق ومال أسعار النفط تصعد وبرميل "برنت" يسجل أعلى مستوى منذ 5 يوليو 2024

السفارة الأمريكية في عمان توجه رسالة هامة لمواطنيها

أخبار محلية السفارة الأمريكية في عمان توجه رسالة هامة لمواطنيها

دوي انفجارات في تل أبيب بعد رصد صواريخ أطلقت من إيران

عربي ودولي دوي انفجارات في تل أبيب بعد رصد صواريخ أطلقت من إيران

السيسي يوجه تحذيرًا للمتلاعبين بالأسعار

عربي ودولي السيسي يوجه تحذيرًا للمتلاعبين بالأسعار

شركة ميرسك للشحن البحري تعلّق مؤقتًا رحلاتها بين الشرق الأوسط وكلٍّ من أوروبا والشرق الأقصى

عربي ودولي شركة ميرسك للشحن البحري تعلّق مؤقتًا رحلاتها بين الشرق الأوسط وكلٍّ من أوروبا والشرق الأقصى



 




الأكثر مشاهدة