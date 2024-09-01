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تحذير من كارثة اقتصادية في إسرائيل

أرشيفية
العملة الإسرائيلية
الأحد، 01-09-2024 01:54 م

الوكيل الإخباري-  نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن وزارة المالية تحذر من كارثة اقتصادية في إسرائيل وخبراؤها يدعون إلى تقليص المصاريف ورفع الضرائب.

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وقالت إنه يجب جباية 50 مليار شيكل (حوالي 14 مليار دولار) عاجلا، وأن عدم التحرك سيدخل الاقتصاد في دوامة.

 
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