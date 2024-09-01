تحذير من كارثة اقتصادية في إسرائيل

الوكيل الإخباري- نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن وزارة المالية تحذر من كارثة اقتصادية في إسرائيل وخبراؤها يدعون إلى تقليص المصاريف ورفع الضرائب.

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