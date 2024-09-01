تحذير من كارثة اقتصادية في إسرائيل

وقالت إنه يجب جباية 50 مليار شيكل (حوالي 14 مليار دولار) عاجلا، وأن عدم التحرك سيدخل الاقتصاد في دوامة.
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