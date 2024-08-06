تحسن أداء مؤشرات الأسهم الأميركية

الوكيل الإخباري- تحسن اليوم الثلاثاء، أداء مؤشرات الأسهم الأميركية الكُبرى، لكن لم تتمكن أي منها من تعويض خسائر يوم أمس الكبيرة.



وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي، اليوم، 294 نقطة ليصل إلى 38997 بعد أن خسر يوم أمس أكثر من ألف نقطة.



وارتفع مؤشر "نازداك" الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة 166 نقطة، ليصل إلى 16366 نقطة، بعد أن خسر يوم أمس اكثر من 575 نقطة.



وارتفع مؤشر ستاندرد وباورز (S&P500) نحو 53 نقطة ليصل إلى 5239 نقطة، بعد أن خسر يوم أمس 160 نقطة.



إلى ذلك، استقر سعر النفط الخام الأميركي "وست تكساس"، عند 73.11 دولار للبرميل الواحد.