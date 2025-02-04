تحسن أداء مؤشرات الأسهم الأميركية

الوكيل الإخباري- تحسن، اليوم الثلاثاء، أداء مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، بعد تراجع ملحوظ في الأيام الماضية، فيما استقر النفط الخام (وست تكساس) عند 72.47 دولار للبرميل الواحد.

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