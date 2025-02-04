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تحسن أداء مؤشرات الأسهم الأميركية

ارشيفية
ارشيفية
الثلاثاء، 04-02-2025 11:57 م

الوكيل الإخباري-    تحسن، اليوم الثلاثاء، أداء مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، بعد تراجع ملحوظ في الأيام الماضية، فيما استقر النفط الخام (وست تكساس) عند 72.47 دولار للبرميل الواحد.

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وارتفع، قبيل إغلاق مداولات اليوم، مؤشر داو جونز الصناعي، حوالي 150 نقطة ليصل إلى 44570 نقطة، وارتفع مؤشر نازداك الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، أكثر من 250 نقطة ليصل إلى 19635 نقطة.
وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز (S&P 500) نحو 45 نقطة ليصل إلى 6040 نقطة.

 
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