تحسن أداء مؤشرات الأسهم الأميركية

وارتفع، قبيل إغلاق مداولات اليوم، مؤشر داو جونز الصناعي، حوالي 150 نقطة ليصل إلى 44570 نقطة، وارتفع مؤشر نازداك الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، أكثر من 250 نقطة ليصل إلى 19635 نقطة.
وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز (S&P 500) نحو 45 نقطة ليصل إلى 6040 نقطة.
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