تحسن أداء مؤشرات الأسهم الأميركية

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي أكثر من 350 نقطة، ليصل قبيل إغلاق مداولات اليوم، إلى 44750 نقطة، وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز (S&P 500) نحو 60 نقطة ليصل إلى 6111 نقطة.
كما ارتفع مؤشر نازداك الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 250 نقطة ليصل إلى 19911 نقطة اي نسبة 1.4 بالمئة تقريبا.
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