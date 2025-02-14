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تحسن أداء مؤشرات الأسهم الأميركية

ارشيفية
ارشيفية
الجمعة، 14-02-2025 12:23 ص

الوكيل الإخباري-    تحسن اليوم الخميس، أداء مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، فيما استقر سعر النفط الخام (وست تكساس) عند 71.37 دولار للبرميل الواحد.

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وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي أكثر من 350 نقطة، ليصل قبيل إغلاق مداولات اليوم، إلى 44750 نقطة، وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز (S&P 500) نحو 60 نقطة ليصل إلى 6111 نقطة.


كما ارتفع مؤشر نازداك الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 250 نقطة ليصل إلى 19911 نقطة اي نسبة 1.4 بالمئة تقريبا.

 
gnews

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