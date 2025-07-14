تحسن أداء مؤشرات الأسهم الأميركية

الوكيل الإخباري- تحسنت مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى بقيم مختلفة، اليوم الاثنين، فيما انخفض سعر النفط الأميركي "وست تكساس"، ليصل الى 67.05 دولار للبرميل الواحد.

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وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي، 88 نقطة ليصل إلى 44459 نقطة، كما ارتفع مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 54 نقطة ليصل إلى 20640 نقطة.

كما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 8 نقاط ليصل إلى 6268 نقطة.

