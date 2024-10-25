الجمعة 2024-10-25 01:15 ص
 

تحسن أداء مؤشر نازداك الأميركي

ارشيفية
ارشيفية
الجمعة، 25-10-2024 12:16 ص

الوكيل الإخباري-    تحسن، اليوم الخميس، أداء مؤشر نازداك الأميركي، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، وارتفع 138 نقطة ليصل إلى 18415 نقطة.

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وانخفض مؤشر داو جونز، 140نقطة ليصل إلى 42374 نقطة، فيما ارتفع مؤشر ستاندرد وباورز (S&P500) نحو 12 نقطة ليصل إلى 5809 نقاط.


إلى ذلك، استقر سعر النفط الخام الأميركي "وست تكساس" عند 70.51 دولار للبرميل الواحد.

 
gnews

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