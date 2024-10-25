تحسن أداء مؤشر نازداك الأميركي

وانخفض مؤشر داو جونز، 140نقطة ليصل إلى 42374 نقطة، فيما ارتفع مؤشر ستاندرد وباورز (S&P500) نحو 12 نقطة ليصل إلى 5809 نقاط.
إلى ذلك، استقر سعر النفط الخام الأميركي "وست تكساس" عند 70.51 دولار للبرميل الواحد.
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