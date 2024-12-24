تحسن سعر صرف العملة السورية

ووفقا لموقع "الليرة اليوم"، المتخصص في متابعة سوق العملات في سوريا، فقد سجل سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في سوق دمشق 13800 ليرة للشراء و14200 ليرة للمبيع.
من جهته حدد مصرف سوريا المركزي اليوم سعر صرف الدولار عند 14500 ليرة للشراء وعند 14645 ليرة للمبيع، فيما حدد سعر دولار الحوالات عند 14500 ليرة.
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