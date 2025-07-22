الأربعاء 2025-07-23 01:00 ص
 

تحسن على مؤشر داو جونز الأميركي

ا
أرشيفية
 
الثلاثاء، 22-07-2025 11:43 م

الوكيل الإخباري- تحسن، اليوم الثلاثاء، أداء مؤشر داو جونز، أكبر مؤشرات الأسهم الأميركية حيث ارتفع، 179 نقطة ليصل الى 44501 نقطة.

اضافة اعلان


وانخفض مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 81 نقطة، ليصل إلى 20892 نقطة، فيما استقر مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) عند 6309 نقاط.


إلى ذلك، تراجع سعر النفط الأميركي "وست تكساس"، ليصل إلى 66.36 دولار للبرميل الواحد.

 

 

بترا

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

فلسطين الأونروا: إسرائيل ترفض تجديد تأشيرات موظفي الأمم المتحدة

ا

طب وصحة أسباب وعواقب إدمان الحلويات وطرق التغلب عليه

تقديرات بأن رد حماس سيصل خلال الـ24 ساعة المقبلة

فلسطين بعد تهديد أميركي .. إسرائيل تترقّب ردّ حماس على هدنة غزة

مصر.. ظهور نتيجة الثانوية العامة تحدد مصير مئات الآلاف

منوعات مصر .. ظهور نتيجة الثانوية العامة تحدد مصير مئات الآلاف

ل

عربي ودولي ترامب: على وزارة العدل التحقيق في تلاعب أوباما بالمعلومات الاستخباراتية

ل

عربي ودولي مصر: سنقدم حدثا استثنائيا عالميا في افتتاح المتحف المصري الكبير

ويتكوف يتوجه إلى المنطقة لبحث إقامة ممر للمساعدات ووقف إطلاق النار في غزة

فلسطين ويتكوف يتوجه إلى المنطقة لبحث إقامة ممر للمساعدات ووقف إطلاق النار في غزة

ل

فن ومشاهير وفاة أسطورة الروك البريطاني "أمير الظلام" أوزي أوزبورن



 
 



الأكثر مشاهدة