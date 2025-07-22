تحسن على مؤشر داو جونز الأميركي

وانخفض مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 81 نقطة، ليصل إلى 20892 نقطة، فيما استقر مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) عند 6309 نقاط.
إلى ذلك، تراجع سعر النفط الأميركي "وست تكساس"، ليصل إلى 66.36 دولار للبرميل الواحد.
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