تحسن في أداء مؤشر داو جونز الأميركي

الوكيل الإخباري- تحسن أداء مؤشر داو جونز، وهو أكبر مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، وارتفع قبيل إغلاق مداولات اليوم، أكثر من 100 نقطة ليصل إلى 42635 نقطة.

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وانخفض مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، نحو 11 نقطة ليصل إلى 19478 نقطة، فيما زاد مؤشر ستاندرد آند بورز (S&P 500) نحو 10 نقاط فقط ليصل إلى 5918 نقطة.



إلى ذلك، ارتفع سعر النفط الخام (وست تكساس) بقيمة 93 سنتًا ليصل مجددًا إلى 74.25 دولار للبرميل الواحد.