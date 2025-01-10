تحسن في أداء مؤشر داو جونز الأميركي

وانخفض مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، نحو 11 نقطة ليصل إلى 19478 نقطة، فيما زاد مؤشر ستاندرد آند بورز (S&P 500) نحو 10 نقاط فقط ليصل إلى 5918 نقطة.
إلى ذلك، ارتفع سعر النفط الخام (وست تكساس) بقيمة 93 سنتًا ليصل مجددًا إلى 74.25 دولار للبرميل الواحد.
أما سعر الذهب، فارتفع بقيمة 19 دولارًا ليصل إلى 2691 دولارًا للأوقية الواحدة.
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