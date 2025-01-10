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تحسن في أداء مؤشر داو جونز الأميركي

مؤشرات الأسهم الأميركية
مؤشرات الأسهم الأميركية
الجمعة، 10-01-2025 12:03 ص

الوكيل الإخباري-   تحسن أداء مؤشر داو جونز، وهو أكبر مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، وارتفع قبيل إغلاق مداولات اليوم، أكثر من 100 نقطة ليصل إلى 42635 نقطة.

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وانخفض مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، نحو 11 نقطة ليصل إلى 19478 نقطة، فيما زاد مؤشر ستاندرد آند بورز (S&P 500) نحو 10 نقاط فقط ليصل إلى 5918 نقطة.


إلى ذلك، ارتفع سعر النفط الخام (وست تكساس) بقيمة 93 سنتًا ليصل مجددًا إلى 74.25 دولار للبرميل الواحد.


أما سعر الذهب، فارتفع بقيمة 19 دولارًا ليصل إلى 2691 دولارًا للأوقية الواحدة.

 
gnews

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