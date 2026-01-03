تحسن مؤشرات الأسهم الأميركية

وقبيل إغلاق اليوم، ارتفع مؤشر داو جونز الأميركي، حوالي 300 نقطة، كما ارتفع مؤشر نازداك الأميركي، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 15 نقطة تقريبا.
كما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 15 نقطة أيضا.
إلى ذلك، استقر سعر النفط الأميركي"وست تكساس" عند 57.29 دولار للبرميل الواحد.
-
أخبار متعلقة
-
ارتفاع الأسهم الأوروبية بقيادة قطاع التكنولوجيا
-
ارتفاع اسعار الذهب عالميا
-
الأسهم العالمية تستهل 2026 بالصعود
-
النحاس والمعادن الأساسية تستهل 2026 على مكاسب
-
الدولار يبدأ 2026 بأداء ضعيف
-
النفط يبدأ العام الجديد على ارتفاع
-
النفط يسجل خسائر سنوية تقارب 20% في 2025
-
انخفاض أسعار الذهب عالميا