تحسن مؤشرات الأسهم الأميركية

الوكيل الإخباري- تحسنت مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، الجمعة، بعد تراجع ملحوظ في الأيام الماضية.

وقبيل إغلاق اليوم، ارتفع مؤشر داو جونز الأميركي، حوالي 300 نقطة، كما ارتفع مؤشر نازداك الأميركي، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 15 نقطة تقريبا.



كما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 15 نقطة أيضا.