السبت 2026-01-03 01:58 ص

تحسن مؤشرات الأسهم الأميركية

ارشيفية
ارشيفية
السبت، 03-01-2026 12:25 ص

الوكيل الإخباري-   تحسنت مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، الجمعة، بعد تراجع ملحوظ في الأيام الماضية.

اضافة اعلان


وقبيل إغلاق اليوم، ارتفع مؤشر داو جونز الأميركي، حوالي 300 نقطة، كما ارتفع مؤشر نازداك الأميركي، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 15 نقطة تقريبا.


كما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 15 نقطة أيضا.


إلى ذلك، استقر سعر النفط الأميركي"وست تكساس" عند 57.29 دولار للبرميل الواحد.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

رجال الإطفاء يقفون بالقرب من مبنى سكني متضرر في أعقاب غارة جوية روسية بطائرة مسيرة في زابوروجيا

عربي ودولي أوكرانيا تعلن إصابة 19 شخصا في ضربة روسية على منطقة سكنية في خاركيف

الوكيل الإخباري- قالت ادارة الارصاد الجوية ان الطقس مستقر السبت وستكون الأجواء باردة في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، ويتشكل الض

الطقس تفاصيل الحالة الجوية في الأردن السبت - تحذيرات

ارشيفية

أسواق ومال تحسن مؤشرات الأسهم الأميركية

ارتفاع الأسهم الأوروبية بقيادة قطاع التكنولوجيا

أسواق ومال ارتفاع الأسهم الأوروبية بقيادة قطاع التكنولوجيا

جرش: إغلاق مؤقت لطريق الجبل الأخضر إثر انهيار في إحدى الحفريات الإنشائية

أخبار محلية جرش: إغلاق مؤقت لطريق الجبل الأخضر إثر انهيار في إحدى الحفريات الإنشائية

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب يلوح بالتدخل في احتجاجات إيران وطهران تحذر من تجاوز "خط أحمر"

اليونيفيل

عربي ودولي الجيش الإسرائيلي يطلق النار على قوات "اليونيفيل" في جنوب لبنان

طوارئ الكورة تخلي منزلاً وتعالج انهيارًا على طريق دير أبي سعيد

أخبار محلية طوارئ الكورة تخلي منزلاً وتعالج انهيارًا على طريق دير أبي سعيد



 




الأكثر مشاهدة