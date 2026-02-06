تحقيق مستوى تاريخي للاحتياطيات الأجنبية في روسيا

وأوضح البنك، في بيان صحفي، أن نمو الاحتياطيات جاء نتيجة تحركات إيجابية في تقييم الأصول الأجنبية وعمليات الإدارة النقدية، مؤكداً أن هذا المستوى يوفر هامش أمان كافياً لدعم السياسة المالية وتعزيز قدرة الاقتصاد الروسي على مواجهة التقلبات الخارجية.
-
