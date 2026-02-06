تحقيق مستوى تاريخي للاحتياطيات الأجنبية في روسيا

الوكيل الإخباري- أعلن البنك المركزي الروسي، اليوم الجمعة، عن أن الاحتياطيات الدولية لروسيا مستمرة في البقاء عند مستويات قياسية تاريخية، حيث ارتفعت بنسبة 2.3 بالمئة، لتصل إلى نحو 787 مليار دولار.

وأوضح البنك، في بيان صحفي، أن نمو الاحتياطيات جاء نتيجة تحركات إيجابية في تقييم الأصول الأجنبية وعمليات الإدارة النقدية، مؤكداً أن هذا المستوى يوفر هامش أمان كافياً لدعم السياسة المالية وتعزيز قدرة الاقتصاد الروسي على مواجهة التقلبات الخارجية.