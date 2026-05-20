تحول صامت في النمو العالمي بدأ يؤثر على أسعار العملات

الوكيل الإخباري- تباين النمو هو الفرق بين توسع الناتج المحلي الإجمالي للاقتصادات الكبرى. تاريخياً، كان له قدرة تنبؤية أفضل لتحركات أسعار الصرف على المدى المتوسط مقارنة بفروق أسعار الفائدة وحدها. عندما ينمو اقتصاد ما بشكل أسرع، تتدفق رؤوس الأموال نحوه بحثاً عن عوائد أعلى على الأسهم، وأرباح أقوى للشركات، وفي نهاية المطاف سياسة نقدية أكثر تشدداً. تاريخياً، كانت العملة تميل إلى اتباع هذا النهج.



يشير أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي حول آفاق الاقتصاد العالمي إلى أن النمو في الولايات المتحدة في عام 2026 سيبلغ 2.4%، ونمو منطقة اليورو 1.3%، ونمو المملكة المتحدة 1.3%، ونمو اليابان 0.7%. الفرق بين الولايات المتحدة ومنطقة اليورو يبلغ حوالي 1.1%، وبين الولايات المتحدة واليابان يبلغ حوالي 1.7%. إليك كيفية ظهورها في أزواج العملات.

اضافة اعلان



كيف تتجلى الاختلافات الاقتصادية الكلية في حركة أسعار العملات الأجنبية الحالية؟



انخفض سعر EUR/USD من حوالي 1.20 في أواخر يناير 2026 إلى حوالي 1.145 في منتصف مارس 2026، حيث لا تزال توقعات النمو في منطقة اليورو ضعيفة.



تم تداولGBP/USD في نطاق 1.31-1.34 في مارس، بعد صدور أرقام الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة للربع الرابع من عام 2025، و التي جاءت عند مستوى ضعيف بنسبة 0.1% وتوقعات مخيبة للآمال. USD/JPY يبقى قوياً عند مستويات أعلى من 155-160 في مارس 2026، مدفوعاً بالفجوة المستمرة في النمو بين الولايات المتحدة واليابان.



لم يتحرك أي من أزواج العملات الأجنبية الثلاثة هذه استجابةً لقرار سعر صرف واحد فقط. وهي تعكس بيانات عدة أشهر شكلت التوقعات حول النمو النسبي وتدفقات رأس المال. هذه هي السمة المميزة لنظام صرف العملات الأجنبية المدفوع بالنمو.



مؤشرات الإنذار المبكر لتحركات العملات



تركز الغالبية العظمى من المتداولين الأفراد على المؤتمرات الصحفية للبنوك المركزية. تختلف عقلية متداول الاقتصاد الكلي تماماً:



مؤشرات مديري المشتريات المركبة (PMIs) - المؤشرات الأولى لتحول النمو النسبي، وعادة ما تكون قبل شهرين إلى ثلاثة أشهر من أرقام الناتج المحلي الإجمالي.



مبيعات التجزئة ونمو الأجور الحقيقية - يترجم تباين قوة المستهلك بشكل مباشر إلى الطلب على الواردات.



إعلانات الإنفاق الرأسمالي للشركات – تكشف خطط الإنفاق الرأسمالي عن الإنتاجية النسبية، وفي النهاية، عن توقعات الأسعار.



مراجعات الأرباح النسبية - تُظهر مراجعات أرباح المحللين الأسبوعية في الولايات المتحدة/المملكة المتحدة/أوروبا اتجاه الأداء النسبي لسوق الأسهم.



وقد تجلى هذا النمط في منتصف عام 2022 عندما انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب لمنطقة اليورو إلى أقل من 50 ودخل في حالة انكماش، على الرغم من أن المؤشرات الأمريكية استمرت في المقاومة لفترة أطول. انخفضت مبيعات التجزئة في أوروبا وسط أزمة الطاقة، لكنها ظلت مستقرة في الولايات المتحدة. في نفس الفترة تقريباً، وصل EUR/USD إلى مستوى لم يشهده منذ 20 عاماً.



تداول العملات الأجنبية في أزواج و تقاطعات، وليس في عملات منفردة



بينما يختار معظم المتداولين الأفراد عملة فردية يريدون أن يكونوا متفائلين أو متشائمين بشأنها، يركز متداول الاقتصاد الكلي على الأداء النسبي الذي يتم التعبير عنه من خلال عمليات التقاطع. على سبيل المثال، السؤال ليس ما إذا كان ينبغي الاحتفاظ بالدولار على المدى الطويل. السؤال هو: أي من التهجينات يجسد التباين بشكل أكثر فعالية؟



ولهذا السبب من المفيد امتلاك منصة واسعة تقدم كلاً من أزواج العملات الرئيسية والعملات الغريبة. في JustMarkets، نوفر للمتداولين إمكانية الوصول إلى أزواج العملات الرئيسية و الثانوية و الغريبة بالإضافة إلى المؤشرات والسلع والمعادن، مما يسمح لهم بتداول فرضية التباين عبر فئات أصول متعددة. لا تقتصر أهمية أزواج العملات بالدولار الأمريكي على كونها صفقة جيدة في أوقات تفوق النمو الأمريكي فحسب. إن التداول على ارتفاع مؤشر S&P 500 وبيع مؤشر Euro Stoxx 50 أو شراء الذهب مقابل اليورو هو طريقة أخرى للتعبير عن ذلك.



خطوات عملية لتداول فرضية التباين

ابدأ بإنشاء تحديث أسبوعي لبطاقة أداء النمو. قم بإعداد جدول بسيط كل يوم أحد يتضمن ملخصًا لأربعة عوامل للولايات المتحدة ومنطقة اليورو والمملكة المتحدة واليابان: مؤشر مديري المشتريات، ومبيعات التجزئة، والتوقعات الحالية للناتج المحلي الإجمالي، ونمو الأجور الحقيقية. رتب الاقتصادات الأربعة. يمكن اعتبار هذا التصنيف بمثابة الأساس الفني لتداولات العملات الأجنبية الأسبوعية.



الخطوة الثانية هي ربط بطاقة الأداء بأزواج العملات الأجنبية المحددة. لتحقيق أقصى قدر من التأثير، استخدم أقوى اقتصاد مقابل أضعف اقتصاد كفكرة تداولية. في حال كان كلا الاقتصادين متوسطي الترتيب، ستكون الإشارة التداولية أضعف نسبياً.



وأخيرًا، خطط لمراكزك في أزواج العملات الأجنبية بناءً على جدول البيانات. تتطلب عمليات التداول القائمة على التباين البقاء في السوق والاحتفاظ بالصفقات خلال إصدارات البيانات اللاحقة. مع JustMarkets، ستحصل على نطاق الأدوات المناسب والبنية التحتية اللازمة لتنفيذ هذه الاستراتيجية.