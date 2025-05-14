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تخفيضات الرسوم الجمركية الإضافية بين بكين وواشنطن تدخل حيز التنفيذ

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أرشيفية
 
الأربعاء، 14-05-2025 02:19 م

الوكيل الإخباري- دخل اتفاق بين الصين والولايات المتحدة لرفع جزء من الرسوم الجمركية الإضافية المفروضة بين البلدين حيز التنفيذ اليوم الأربعاء، ما يشكل هدنة في الحرب التجارية بين واشنطن وبكين التي هزت الاقتصاد العالمي.

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وبحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أعلنت الولايات المتحدة والصين، الاثنين، تعليق جزء من رسومهما الجمركية لمدة 90 يوما، بحسب بيان مشترك.


وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، "إننا سنواصل العمل مع الصين بشأن العلاقات التجارية، والاتفاق مع الصين تاريخي لم يفعله أي رئيس أميركي سابق".
وأعلن بسنت، عن خفض الرسوم الأميركية على البضائع الصينية إلى 30 بالمئة لــ90 يوما.


فيما أعلنت الصين خفض التعريفات الجمركية على أميركا من 125 بالمئة إلى 10 بالمئة لمدة 90 يوماً.


بترا

 
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