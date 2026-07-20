تداول مباشرة من متصفحك: JustMarkets تطلق منصتها الإلكترونية

الوكيل الإخباري- يواصل وسيط الأصول العالمي المتعدد JustMarkets تطوير نظام التداول الخاص به. أحدث إضافة إلى المنصة هي منصة Web Terminal ، وهي عبارة عن محطة تداول متطورة تعمل عبر المتصفح ومتاحة الآن لجميع العملاء في أي بلد يدعمه الوسيط.

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قبل الإطلاق الرسمي، مرت منصة Web Terminal بمرحلة تحضير دقيقة، قام خلالها الفريق بتحسين أدائها التقني وجمع ملاحظات المستخدمين.



"في JustMarkets، لا نتوقف أبداً عن التطور"قالها أحد ممثلي شركة JustMarkets. "مع منصة Web Terminal ، أردنا إزالة كل حاجز بين المتداولين والأسواق. الآن، يمكن لكل عميل التداول مباشرة من متصفحه، مع توفر جميع الأدوات الاحترافية التي يحتاجها في متناول يده.''



مصممة لحسابات MT5



تتوفر منصة Web Terminal في كامل حسابات MT5، مما يتيح للمتداولين الوصول إلى بيئة تداول احترافية دون الحاجة إلى تنزيل أو تثبيت أي برنامج. كل شيء يعمل مباشرة في المتصفح، لذا يمكن للعملاء بدء التداول على الفور من أي جهاز.



البدء باستخدام منصة Web Terminal



للبدء، يجب على المستخدم اتباع عدة خطوات بسيطة لفتح منصة التداول. إليك كيفية عملها:



•اختر حساب تداول.

•اضغط على زر "التداول".

•في النافذة التي تظهر، اختر "JustMarkets Web Terminal".



هذا كل شيء، تفتح المنصة على الفور، جاهزة للانطلاق.



ميزات متقدمة تُغير تجربة التداول



تحتوي منصة Web Terminal على مجموعة متقدمة من الأدوات الموضوعة في واجهة مستخدم سهلة و بديهية:



•رسوم بيانية متقدمة – رسوم بيانية حديثة وسريعة الاستجابة مدعومة بمجموعة متنوعة من المؤشرات الفنية والأدوات الرسومية.

•إعدادات حجم مرنة - خيار تحديد حجم التداول باللوتات أو بوحدات الأصل.

•وصف تفصيلي للأصول – وصف شامل لكل أداة قابلة للتداول

•أداة قياس معنويات السوق – معنويات التداول في الوقت الفعلي التي تعكس الحالة المزاجية الحالية للسوق.

•تحديثات في الوقت – فيما يتعلق بجداول التداول وتغييرات الهامش.

•إدارة مريحة للمراكز – سهولة التعامل مع مراكز التداول المتعددة والأوامر المعلقة.



ما هي الخطوة التالية لشركة JustMarkets



يُعد إطلاق منصة Web Terminal خطوة حديثة أخرى في رحلة الابتكار المستمرة لشركة JustMarkets. بعد أن طرحت شركة JustMarkets تطبيقًا للهواتف المحمولة للتداول أثناء التنقل، تقدم الآن منصة تداول كاملة الميزات تعتمد على المتصفح، تواصل الشركة رفع مستوى منصات التداول الحديثة.

تلتزم JustMarkets بالنمو، مع وجود المزيد من الميزات والأدوات والتحسينات في الأفق.



نبذة عن JustMarkets



تحظى JustMarkets بثقة أكثر من 3 ملايين متداول في أكثر من 160 دولة، وتجلب معها 14 عامًا من الخبرة لتحقيق رؤيتها في أن تصبح الوسيط الأكثر تركيزًا على العملاء في العالم. وقد حصد التزامها بالتميز أكثر من 50 جائزة دولية في هذا المجال، بينما يتم دعم موثوقية الشركة من خلال 5 تراخيص من FSC, FSCA, FSA, FSC, CySEC لجزر فيرجن البريطانية.



تعرف على المزيد حول JustMarkets من خلال زيارة موقعها الإلكترونيhttps://justmarkets.com أو قنوات التواصل الاجتماعي: إنستغرام، فيسبوك، X،يوتيوب، تيليغرام، ولينكدإن.