تذبذب الأسهم الآسيوية بانتظار تقييم أثر الاتفاق الأميركي الإيراني

وانخفض مؤشر "إم إس سي آي" للأسهم الأسيوية بنسبة 0.1 بالمئة، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ أوائل نيسان يوم الاثنين، وفقا لوكالة (بلومبرغ).
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