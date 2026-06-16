تذبذب الأسهم الآسيوية بانتظار تقييم أثر الاتفاق الأميركي الإيراني

الوكيل الإخباري- تذبذبت الأسهم الآسيوية، اليوم الثلاثاء، مع توقف المستثمرين لتقييم مدى استدامة الانتعاش الذي غذاه الاتفاق الأميركي الإيراني لإعادة فتح مضيق هرمز.

اضافة اعلان