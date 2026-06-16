الثلاثاء 2026-06-16 04:27 م

تذبذب الأسهم الآسيوية بانتظار تقييم أثر الاتفاق الأميركي الإيراني

التفاؤل بإنهاء حرب إيران يدفع الأسهم الآسيوية لتحقيق مكاسب قوية
الأسهم الآسيوية
 
الثلاثاء، 16-06-2026 03:28 م

الوكيل الإخباري-   تذبذبت الأسهم الآسيوية، اليوم الثلاثاء، مع توقف المستثمرين لتقييم مدى استدامة الانتعاش الذي غذاه الاتفاق الأميركي الإيراني لإعادة فتح مضيق هرمز.

اضافة اعلان


وانخفض مؤشر "إم إس سي آي" للأسهم الأسيوية بنسبة 0.1 بالمئة، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ أوائل نيسان يوم الاثنين، وفقا لوكالة (بلومبرغ).

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ن

شؤون برلمانية القرالة يهنئ جلالة الملك وولي العهد والأسرة الأردنية والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة رأس السنة الهجرية

كنعان: القدس تستقبل رمضان تحت وطأة التهويد والهدم والتضييق الإسرائيلي

فلسطين السلطة الفلسطينية تندد بقرار إقليم أرض الصومال افتتاح سفارة لها في القدس

ن

أخبار محلية مفكرون: الهجرة النبوية أسّست لوثيقة المدينة المنورة كعنوان للمواطنة

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: إحالة الاتفاق مع إيران إلى الكونغرس ونشر نصه رسميا خلال يومين

علم الأردن

أخبار محلية بلدية معاذ بن جبل تحتفل بالذكرى الثمانين لاستقلال المملكة

أعلنت المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأسماء التجارية للعينات غير المطابقة من الجميد، مؤكدة أن مصدرها بعض دول الجوار وليست من إنتاج المصانع أو المعامل المحلية. وتشير المؤسسة إلى أن العينات التي رسبت م

أخبار محلية الغذاء والدواء تعلن الأسماء التجارية للعينات غير المطابقة من الجميد

التفاؤل بإنهاء حرب إيران يدفع الأسهم الآسيوية لتحقيق مكاسب قوية

أسواق ومال تذبذب الأسهم الآسيوية بانتظار تقييم أثر الاتفاق الأميركي الإيراني

هل تعاني من السواد تحت الأظافر؟ إليك طرق الحل

طب وصحة هل تعاني من السواد تحت الأظافر؟ إليك طرق الحل



 
 




الأكثر مشاهدة

 