تذبذب مؤشرات الأسهم الأميركية واستقرار نفط تكساس

وانخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي، 44 نقطة ليصل إلى 42171 نقطة، فيما ارتفع قليلا، مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 25 نقطة ليصل إلى 19546 نقطة.
كذلك، استقر مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) عند 5980 نقطة.
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