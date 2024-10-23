تذبذب مؤشرات الأسهم الأميركية

الوكيل الإخباري- تذبذبت،الثلاثاء، مؤشرات الأسهم الأميركية، ولكنها أغلفت على استقرار بخسارة بسيطة.

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وانخفض مؤشر داو جونز، 6 نقاط ليصل الى 42924 نقطة فيما ارتفع مؤشر"نازداك"، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 33 نقطة ليصل إلى 18573 نقطة.



واستقر مؤشر ستاندرد وباورز (S&P500) عند 5851 نقطة بعد انخفاضه نحو 3 نقاط.