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تذبذب مؤشرات الأسهم الأميركية

ارشيفية
ارشيفية
الأربعاء، 23-10-2024 12:21 ص

الوكيل الإخباري-   تذبذبت،الثلاثاء، مؤشرات الأسهم الأميركية، ولكنها أغلفت على استقرار بخسارة بسيطة.

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وانخفض مؤشر داو جونز، 6 نقاط ليصل الى 42924 نقطة فيما ارتفع مؤشر"نازداك"، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 33 نقطة ليصل إلى 18573 نقطة.


واستقر مؤشر ستاندرد وباورز (S&P500) عند 5851 نقطة بعد انخفاضه نحو 3 نقاط.


إلى ذلك، ارتفع سعر النفط الخام الأميركي "وست تكساس" بدولارين ليصل إلى 72.24 دولار للبرميل الواحد.

 
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