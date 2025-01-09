تذبذب مؤشرات الأسهم الأميركية

وارتفع قبيل إغلاق مداولات اليوم، مؤشر داو جونز الصناعي، نحو 75 نقطة تقريبا ليصل إلى 42600 نقطة، لكن انخفض مؤشر نازداك الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، أكثر من 20 نقطة ليصل إلى 19470نقطة.
واستقر مؤشر ستاندرد آند بورز (S&P 500) عند 5914 نقطة.
إلى ذلك، انخفض سعر النفط الخام (وست تكساس) بقيمة 90 سنتا، ليصل إلى 73.36 دولار للبرميل الواحد.
أما سعر الذهب، فارتفع بقيمة 11 دولارا ليصل إلى 2677 دولارا للأوقية الواحدة.
-
أخبار متعلقة
-
الاسترليني ينخفض إلى ما دون حاجز 1.24 دولار
-
ارتفاع أسعار النفط عالميا
-
بعد الأردن .. كارفور تعلن إغلاق أفرعها في بلد عربي
-
بيتكوين يهبط إلى ما دون 98 ألف دولار في تعاملات متقلبة
-
انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية وارتفاع الذهب
-
سفينتان لتوليد الكهرباء من تركيا وقطر في طريقهما إلى سوريا لتوليد 800 ميغاواط
-
الصين.. توجيه ببناء سوق وطنية موحدة
-
الخزانة الأمريكية توضح شروط التعامل مع الحكومة السورية