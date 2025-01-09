تذبذب مؤشرات الأسهم الأميركية

الوكيل الإخباري- تذبذبت اليوم الأربعاء، مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، ولم تتمكن من تعويض خسائر يوم أمس.

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وارتفع قبيل إغلاق مداولات اليوم، مؤشر داو جونز الصناعي، نحو 75 نقطة تقريبا ليصل إلى 42600 نقطة، لكن انخفض مؤشر نازداك الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، أكثر من 20 نقطة ليصل إلى 19470نقطة.



واستقر مؤشر ستاندرد آند بورز (S&P 500) عند 5914 نقطة.



إلى ذلك، انخفض سعر النفط الخام (وست تكساس) بقيمة 90 سنتا، ليصل إلى 73.36 دولار للبرميل الواحد.