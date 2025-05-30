تذبذب مؤشرات الأسهم الأميركية

وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي، 54 نقطة ليصل إلى 42270 نقطة، فيما انخفض مؤشر "نازداك"، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 62 نقطة ليصل إلى 19113 نقطة.
واستقر مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) عند 5912 نقطة.
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