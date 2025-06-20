تذبذب مؤشرات الأسهم الأميركية

الوكيل الإخباري- تذبذبت اليوم الجمعة، مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، فيما استقر سعر النفط الأميركي"وست تكساس" عند 75.02 دولار للبرميل الواحد.

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وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي، 35 نقطة ليصل إلى 42206 نقاط، فيما انخفض مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 98 نقطة ليصل إلى 19447 نقطة.



وانخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 13 نقطة ليصل إلى 5967 نقطة.

