تذبذب مؤشرات الأسهم الأميركية

وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي، 35 نقطة ليصل إلى 42206 نقاط، فيما انخفض مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 98 نقطة ليصل إلى 19447 نقطة.
وانخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 13 نقطة ليصل إلى 5967 نقطة.
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