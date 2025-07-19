تذبذب مؤشرات الأسهم الأميركية

وارتفع، قليلا، مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 10 نقاط فقط، ليصل إلى 20895 نقطة، فيما استقر مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) عند 6297 نقطة.
إلى ذلك، انخفض سعر النفط الأميركي"وست تكساس" بنسبة بسيطة جدًا، ليصل إلى 67.31 دولار للبرميل الواحد.
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