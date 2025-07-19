تذبذب مؤشرات الأسهم الأميركية

12:46 ص

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الوكيل الإخباري- تذبذبت الجمعة، مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، حيث انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي، 142 نقطة ليتراجع الى 44342 نقطة. اضافة اعلان





وارتفع، قليلا، مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 10 نقاط فقط، ليصل إلى 20895 نقطة، فيما استقر مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) عند 6297 نقطة.



إلى ذلك، انخفض سعر النفط الأميركي"وست تكساس" بنسبة بسيطة جدًا، ليصل إلى 67.31 دولار للبرميل الواحد.

