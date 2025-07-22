تذبذب مؤشرات الأسهم الأميركية

وارتفع، قليلا، مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 78 نقطة، ليصل إلى 20974 نقطة، فيما استقر مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 8 نقاط 6305 نقاط.
الى ذلك، استقر سعر النفط الأميركي"وست تكساس" عند 67.02 دولار للبرميل الواحد.
-
أخبار متعلقة
-
بريطانيا تفرض عقوبات على 134 سفينة تقول إنها مرتبطة بروسيا
-
الأسهم الأوروبية تنخفض مع تقييم نتائج أعمال الشركات
-
استقرار أسعار النفط عالميا
-
استقرار أسعار الذهب عالميا
-
دوجكوين ومستقبل التعدين: لماذا يُعد HashJ طريقك لتحقيق أرباح من العملات المشفرة؟
-
صحيفة: بيسينت يحاول إقناع ترامب بعدم إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي
-
بسبب روسيا.. الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على مصفاة هندية هامة
-
Okalio Mining: حساب واحد لبدء رحلة التعدين السحابي لـ BTC و XRP و ETH!