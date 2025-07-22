الثلاثاء 2025-07-22 01:22 ص
 

تذبذب مؤشرات الأسهم الأميركية

تذبذب مؤشرات الأسهم الأميركية
تذبذب مؤشرات الأسهم الأميركية
 
الثلاثاء، 22-07-2025 12:50 ص
الوكيل الإخباري-  تذبذبت الاثنين، مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، حيث انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي، 19 نقطة ليتراجع الى 44323 نقطة.اضافة اعلان


وارتفع، قليلا، مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 78 نقطة، ليصل إلى 20974 نقطة، فيما استقر مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 8 نقاط 6305 نقاط.

الى ذلك، استقر سعر النفط الأميركي"وست تكساس" عند 67.02 دولار للبرميل الواحد.
 
 
gnews

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