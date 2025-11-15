تذبذب مؤشرات الأسهم الأميركية

الوكيل الإخباري- تذبذبت مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، أمس الجمعة فيما استقر سعر النفط الأميركي "وست تكساس" عند 58.98 دولار للبرميل الواحد.

وقبيل الإغلاق اليومي انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي، أكثر من 280 نقطة، فيما ارتفع مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 40 نقطة تقريبا.



أما مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) فاستقر عند 6737 نقطة.