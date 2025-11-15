تذبذب مؤشرات الأسهم الأميركية

وقبيل الإغلاق اليومي انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي، أكثر من 280 نقطة، فيما ارتفع مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 40 نقطة تقريبا.
أما مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) فاستقر عند 6737 نقطة.
