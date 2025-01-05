تراجع أداء بورصة قطر في 2024

الوكيل الإخباري- سجل المؤشر العام لبورصة قطر خلال تداولات العام الماضي انخفاضا بنسبة 2.4 بالمئة ليغلق عند 10571 نقطة، متكبدا في ذلك خسائر بمقدار 259 نقطة مقارنة مع مستواه في نهاية عام 2023.

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ووفقا لبيانات أوردها موقع بورصة قطر اليوم الأحد، بلغت القيمة السوقية للأسهم في بورصة قطر بنهاية 2024 نحو 620.8 مليار ريال "170.5 مليار دولار"، بانخفاض حوالي 1 بالمئة عن القيمة السوقية للأسهم في نهاية عام 2023 البالغة 624.6 مليار ريال "171.5 مليار دولار".



وانخفضت بورصة قطر خلال عام 2024، بضغوط من تراجع مؤشر قطاع التأمين وضغط على تداولات عام 2024، وتراجع مؤشر قطاع التأمين بنسبة 10.79 بالمئة، بينما ارتفعت 6 قطاعات، تصدرها قطاع النقل بـ 20.52 بالمئة، وتلاه قطاع العقارات بـ 7.65 بالمئة، بينما تذيل قائمة الارتفاعات، قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 1.2 بالمئة.



وبالنسبة للسيولة، بلغت قيمة التداولات 106.6 مليار ريال بأحجام تداولات بلغت 38.17 مليار سهم نتيجة تنفيذ 3.67 مليون صفقة.