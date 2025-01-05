تراجع أداء بورصة قطر في 2024

ووفقا لبيانات أوردها موقع بورصة قطر اليوم الأحد، بلغت القيمة السوقية للأسهم في بورصة قطر بنهاية 2024 نحو 620.8 مليار ريال "170.5 مليار دولار"، بانخفاض حوالي 1 بالمئة عن القيمة السوقية للأسهم في نهاية عام 2023 البالغة 624.6 مليار ريال "171.5 مليار دولار".
وانخفضت بورصة قطر خلال عام 2024، بضغوط من تراجع مؤشر قطاع التأمين وضغط على تداولات عام 2024، وتراجع مؤشر قطاع التأمين بنسبة 10.79 بالمئة، بينما ارتفعت 6 قطاعات، تصدرها قطاع النقل بـ 20.52 بالمئة، وتلاه قطاع العقارات بـ 7.65 بالمئة، بينما تذيل قائمة الارتفاعات، قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 1.2 بالمئة.
وبالنسبة للسيولة، بلغت قيمة التداولات 106.6 مليار ريال بأحجام تداولات بلغت 38.17 مليار سهم نتيجة تنفيذ 3.67 مليون صفقة.
وخلال العام الماضي جرى التداول على أسهم 52 شركة مدرجة في بورصة قطر، حيث ارتفعت منها أسهم 20 شركة فيما تراجعت أسهم 32 شركة.
-
أخبار متعلقة
-
كازاخستان تخطط لبيع نحو 850 مليون دولار من صندوق النفط في يناير
-
مجلس الشيوخ الأمريكي يوسع تحقيقاته مع بنك كريدي سويس
-
ترامب يدعو بريطانيا إلى تفكيك توربينات الرياح في بحر الشمال
-
ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية وانخفاض الذهب
-
أسعار الغاز في أوروبا تتجه لثالث ارتفاع أسبوعي
-
تراجع الإسترليني أمام الدولار وارتفاعه أمام اليورو
-
أسعار النفط تحقق مكاسب جديدة
-
ارتفاع أسعار الذهب عالميا