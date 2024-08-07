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تراجع أداء مؤشرات الأسهم الأميركية وارتفاع نفط تكساس

تعبيرية
تعبيرية




 

الأربعاء، 07-08-2024 11:53 م

الوكيل الإخباري- تراجع اليوم الأربعاء، أداء مؤشرات الأسهم الأميركية الكُبرى، بعد تحسن يوم أمس، فيما ارتفع سعر النفط الخام الأميركي "وست تكساس"، بقيمة دولارين ليصل الى 75.42 دولار للبرميل الواحد.


وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي، اليوم، 234 نقطة ليصل إلى 38763 نقطة فيما انخفض مؤشر "نازداك" الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة 171 نقطة، ليصل إلى 16195 نقطة،


وانخفض مؤشر ستاندرد وباورز (S&P500) نحو 40 نقطة ليصل إلى 5199 نقطة.


بترا

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