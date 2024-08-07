تراجع أداء مؤشرات الأسهم الأميركية وارتفاع نفط تكساس

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي، اليوم، 234 نقطة ليصل إلى 38763 نقطة فيما انخفض مؤشر "نازداك" الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة 171 نقطة، ليصل إلى 16195 نقطة،
وانخفض مؤشر ستاندرد وباورز (S&P500) نحو 40 نقطة ليصل إلى 5199 نقطة.
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