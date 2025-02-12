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تراجع أداء مؤشرات الأسهم الأميركية

ارشيفية
ارشيفية
الأربعاء، 12-02-2025 11:50 م

الوكيل الإخباري-    تراجع أداء المؤشرات أسهم الأميركية الكبرى اليوم الأربعاء، بدرجات مختلفة، وانخفض سعر النفط الخام (وست تكساس) بقيمة دولارين ليصل إلى 71.37 دولار للبرميل الواحد.

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وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي أكثر من 250 نقطة ليصل قبيل إغلاق مداولات اليوم، إلى 44340 نقطة، فيما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز (S&P 500) نحو 16 نقطة ليصل إلى 6050 نقطة.


ومع أن مؤشر نازداك الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، ارتفع اليوم 20 نقطة إلا أن الارتفاع لم يكن كافيا لتعويض خسارته خلال اليومين الماضيين، حيث أغلق اليوم على 19660 نقطة.

 
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