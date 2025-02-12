تراجع أداء مؤشرات الأسهم الأميركية

الوكيل الإخباري- تراجع أداء المؤشرات أسهم الأميركية الكبرى اليوم الأربعاء، بدرجات مختلفة، وانخفض سعر النفط الخام (وست تكساس) بقيمة دولارين ليصل إلى 71.37 دولار للبرميل الواحد.

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وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي أكثر من 250 نقطة ليصل قبيل إغلاق مداولات اليوم، إلى 44340 نقطة، فيما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز (S&P 500) نحو 16 نقطة ليصل إلى 6050 نقطة.