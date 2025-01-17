تراجع أسعار الذهب عالمياً

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.14 بالمئة إلى 2710.10 دولار للأونصة، وحقق الذهب مكاسب بنحو 1 بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع، وفقا لشبكة (سي إن بي سي).
في المقابل، تراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.1 بالمئة إلى 2747.50 دولار للأوقية.
وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 بالمئة إلى 30.82 دولار للأونصة، مضيفة أكثر من 1 بالمئة خلال الأسبوع.
أما البلاديوم، فقد تراجع بنسبة 0.1 بالمئة إلى 937.25 دولار، فيما انخفض البلاتين بنسبة 0.1 بالمئة إلى 931.85 دولار، مع توجه كلا المعدنين إلى تسجيل خسائر أسبوعية.
بترا
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