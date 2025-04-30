تراجع أسعار الذهب عالميا

الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، متأثرة بارتفاع الدولار وتراجع حدة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، بينما يترقب المستثمرون بيانات أميركية رئيسية لتحديد توجهات مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن أسعار الفائدة.

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وبحسب بلومبيرغ الاقتصادية، انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 بالمئة مسجلًا 3308.32 دولار للأوقية (الأونصة).