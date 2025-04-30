تراجع أسعار الذهب عالميا

وبحسب بلومبيرغ الاقتصادية، انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 بالمئة مسجلًا 3308.32 دولار للأوقية (الأونصة).
وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.5 بالمئة إلى 3317.50 دولار.
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