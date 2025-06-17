تراجع أسعار الذهب عالميا

الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار الذهب أكثر من 1 بالمئة، خلال تعاملات اليوم، مع اتجاه المستثمرين إلى جني الأرباح عقب اقتراب المعدن النفيس من أعلى مستوياته في 8 أسابيع.

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وبحسب بلومبيرغ الاقتصادية، سجل الذهب في المعاملات الفورية تراجعا بنسبة 1.2بالمئة، ليصل إلى 3392.86 دولار للأوقية، بعد أن بلغ في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى له منذ 22 نيسان الماضي، وكان المعدن الأصفر قد ارتفع أكثر من 1بالمئة يوم الجمعة.