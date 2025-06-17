تراجع أسعار الذهب عالميا

وبحسب بلومبيرغ الاقتصادية، سجل الذهب في المعاملات الفورية تراجعا بنسبة 1.2بالمئة، ليصل إلى 3392.86 دولار للأوقية، بعد أن بلغ في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى له منذ 22 نيسان الماضي، وكان المعدن الأصفر قد ارتفع أكثر من 1بالمئة يوم الجمعة.
وانخفضت العقود الآجلة الأميركية للذهب بنسبة 1 بالمئة عند التسوية، لتسجل 3417.30 دولار للأوقية.
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