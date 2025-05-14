الأربعاء 2025-05-14 12:56 م
 

تراجع أسعار الذهب والمعادن الثمينة في السوق العالمية

سبائك ذهب
سبائك ذهب
 
الأربعاء، 14-05-2025 12:21 م
الوكيل الإخباري-   انخفضت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، إذ تأثر الإقبال على أصول الملاذ الآمن بانحسار التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، فيما تترقب الأسواق مجموعة أخرى من بيانات التضخم للحصول على مؤشرات حول مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي الأميركي".اضافة اعلان


ووفقًا لوكالة "بلومبرغ" للأخبار الاقتصادية، انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7% ليصل إلى 3226.11 دولارًا للأوقية "الأونصة"، كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.6% لتصل إلى 3229.50 دولارًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.8% إلى 32.61 دولارًا للأوقية، واستقر البلاتين عند 988.65 دولارًا، ونزل البلاديوم بنسبة 0.9% إلى 948.60 دولارًا.

بترا
 
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