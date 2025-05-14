تراجع أسعار الذهب والمعادن الثمينة في السوق العالمية

ووفقًا لوكالة "بلومبرغ" للأخبار الاقتصادية، انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7% ليصل إلى 3226.11 دولارًا للأوقية "الأونصة"، كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.6% لتصل إلى 3229.50 دولارًا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.8% إلى 32.61 دولارًا للأوقية، واستقر البلاتين عند 988.65 دولارًا، ونزل البلاديوم بنسبة 0.9% إلى 948.60 دولارًا.
بترا
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